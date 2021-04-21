電動自行車交通事故頻傳，死傷人數逐年增，立委鍾佳濱21日籲金管會應積極與交通部合力推動納入強制車險保障範圍。金管會主委黃天牧指出，要「有條件」贊成、要有配套，且交通部要修正管理機制、車主願投保，才能納入。

鍾佳濱提出三訴求，第一、隨國人人均GDP上升，金管會要評估提升強制險保額的可行性，社會期待強制險保額提高；二、應積極配合交通部將新車種「電動自行車」納保；三、與交通部協力，加強規管機制，提升車輛投保比率。

鍾佳濱指出，數十年來，強制車險保額隨人均GDP上升，1996年人均GDP 37萬多元、保額120萬元，到了2012年人均GDP增加到63萬多元、保額拉高到200萬元，2020年GDP已到83萬多了，保額應該再拉高，人命價格難衡量也不能用保費來思考，因為國家平均GDP上升，所以基本保額國人會想上調。

黃天牧指出，基本保額大家會想提高，但制度運作的清償能力也要考量，當時會調高是因為準備金充裕。

鍾佳濱進一步指出，「電動輔助自行車、電動自行車」時速可高達到122公里，卻免牌照、駕照、稅金也沒納保，導致電動自行車撞死路人，強制車險不賠、電動自行車撞機車、機車駕駛死亡也不賠。

鍾佳濱表示，電動自行車不用考駕照，成為許多外籍移工的代步工具也成為問題。台灣駕駛不繳罰款可強制執行扣壓不動產財產，但移工駕駛在台無不動產，若不繳沒人有辦法也找不到人，受害者權益沒保障。近期就有外籍移工騎電動自行車撞死婦人案例，判決賠給婦人遺屬313萬元，外籍移工月薪兩萬，徒刑十個月、刑後遣返，該移工沒駕照、牌照，強制車險也不賠，婦人遺屬只有女兒月薪三萬元，家屬拿到賠償有困難。

鍾佳濱表示，交通部2020年9月就預告電動自行車要掛牌、投保強制車險，但金管會回覆「未規劃100％投保機制將面臨低投（續）保率的困境，破壞保險制度」，而交通部提出二解方，「長年期保單」或「資料庫勾稽金管會自行裁罰」，但金管會回應「一次繳數年保費會影響投保意願」、違反機關權責劃分，到底是贊不贊成？

黃天牧認為，要有配套機制、會評估，關於「電動自行車納保、機車投保率不足」都要與交通部協調合作。

(工商 )