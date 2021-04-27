今年5月1日起國內豬隻死亡將全面納保，並提高保費補助與理賠額度，透過提高投保誘因，鼓勵豬農妥善處理死亡豬隻，也為因應今年起開放含萊劑豬肉進口可能的衝擊，強化國產豬肉的衛生安全與品質，農委會表示，初估一年補助預算3.4億元來自農發基金，倘若不足將由百億養豬產業基金支應。

農委會主委陳吉仲今(27)召開記者會表示，過去家畜保險均屬自願性質，投保率僅占全年生產頭數約7成，倘若斃死豬不當流入食物鏈恐造成食安風險，另一方面透過增加保費補助與理賠額度，以提高豬農納保意願，也更好掌握斃死豬流向。

去年通過「農業保險法」時，許多農民反映豬隻死亡保險應該全面納保，另外該法規定可以針對特定產品做政策性保險，本次豬隻死亡保險就是政策性保險，養豬農民可以在不歸咎自己責任的豬隻死亡情況下，透過保險確保收益。

今年5月1日起農委會將推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，透過提高投保誘因，鼓勵豬農妥善處理死亡豬隻，也為因應今年起開放含萊劑豬肉進口可能的衝擊，強化國產豬肉的衛生安全與品質。（李柏澔攝）

陳吉仲說，新舊制差異很大，4月底以前只有在畜牧場，或有登記的家禽飼養場才能加入豬隻死亡保險，5月上路的新制只要有飼養登記就能來申請，等同讓所有自有畜牧場，或承租畜牧場的農民都能成為豬隻死亡保險的投保對象，目標投保率達到100％。

保費補助方面，每頭保費仍維持32.4元，不過新制下在養頭數500頭以下全額補助，501頭以上依照規模級距補助5-8成，舉例來說，501-999頭每頭保費6.48元，1000-2999頭每頭保費9.72元，3000-6999頭每頭保費12.96元，7000頭以上每頭保費16.20元，飼養頭數越多，補助比例就越小。

舊制理賠金額部分，40-50公斤每頭理賠600元、50公斤以上每頭理賠1200元；新制將從600元提高到750元，1200提高到1800元。

農委會畜牧處處長張經緯表示，每年死亡豬隻進入化製廠的約4萬5000公噸，大概佔每年斃死豬數量的80％，剩餘的斃死豬會以尋找適當地方掩埋，或自行用家中的生物處理機處理，或者進到焚化爐，生物處理機處理後的產物也會進到肥料端去做肥料，確保不會流入食物鏈影響食安，「期望豬隻死亡保險新制上路後，斃死豬流向的掌握可以提高到90％，最好能100％。」

(中時 )