繼2019年首度參與全台最大文創平台「臺灣國際文化創意產業博覽會」，主打循環經濟，並以電廠發電煤灰做成人孔蓋造型杯墊而一砲而紅的台電文創，今年再度獲邀參展，21日起至25日在松山文創園區4號倉庫與上百家知名設計品牌共同展出。

台電表示，呼應世界地球日，此次參展主打「零新耗、零廢棄」環保展場，從展示空間到所有螺絲螺帽，全都來自退役變電箱、電桿回收木料等自有廢料，現場除展示販售台電文創商品，更首度開放購買「電桿牌」等超夯限量退役材料，今日開放專業人士換證入場，明起開放所有民眾參觀。

台電文創於2018年創立，原本單純起於致贈禮品需求，因而結合發電副產品、退役設備及回收材料再利用投入循環經濟，首次推出電廠煤灰杯墊即引起網友討論，後續也將原作為線路絕緣用的陶瓷礙子變身質感燈座，並順勢推電商平台對外開賣，至今使用近3公噸煤灰與3千顆線路絕緣陶瓷礙子等回收材料，與國內近20個設計品牌合作，希望推動循環經濟之餘，也能扶植國內設計產業，去年更聯名金馬獎推「擴香石筆記本」貴賓禮，也獲2020台灣年度百大設計Best 100獎項肯定。

台電指出，台電文創2019年首度參展「臺灣文博會」，除循環經濟設計商品受好評，以廢棄線路絕緣設備「礙子」結合台電logo的霓虹燈展示牆，更成網美照必拍點，去年文博會受疫情影響停辦，台電文創今年再度受邀。

台電說，循環經濟為台電文創的起點與核心價值，今年參展期間適逢422世界地球日，台電文創延續既有理念，聯手台灣設計品牌META Design，主打「零新耗、零廢棄」環保展場，不使用新耗材、不製造一次性廢棄物，將昔日為民眾輸送電力的退役變電箱（開關箱）變身如雜貨店、書報攤，外觀經設計師解構，有如「變形金剛」，而其餘展場佈置到所有用到的螺絲螺帽，也都來自電桿回收木料「木橫擔」和既有廢料，後續可重複利用。

台電指出，文博會現場除展示販售10多種台電文創商品，更首度開放購買礙子、木橫擔與螺絲五金等退役材料，其中更有超夯「電桿牌」限量開賣，今天開放專業人士換證入場，明起則開放所有民眾參觀購買。

台電補充，除藉台電文創以退役材料推動循環經濟、強化社會溝通，亦持續致力發電副產品再利用，如電廠煤灰已用於上百件工程回填材料，一年可再利用超過200萬噸，再利用率近9成；而發電源頭部分，台電持續發展再生能源，推動潔淨燃氣機組更新，既有燃煤機組持續減煤、減排等，努力確保全民穩定用電並兼顧環境保護。

(工商 )