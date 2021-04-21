康舒將進行董事改選，外界認為康舒董事長許勝雄之子許介立有望接棒，許勝雄今天說，新任董事長由董事會決定，不過許介立經歷豐富，成熟度應夠；他建議要抱持著，「把小我放到最小、把大我放到最大」，就能帶領公司持續前進。

三三會中午舉行4月份例會，邀請智榮基金會董事長施振榮演講，三三會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐也出席，並在會前接受媒體訪問。

由於金仁寶集團旗下電源廠康舒今年股東會將進行董事改選，但許勝雄未列入董事候選名單內，市場預期，許勝雄將正式將交棒給兒子許介立，進入世代交替傳承，許介立目前為康舒總經理。

許勝雄受訪時表示，許介立會不會當董事長，董事會將舉行選舉，6月將有結果。

不過，他也細數兒子海歸後經歷，「早期我就把他丟到金仁寶在泰國工廠，從最基礎工作開始，再派到仁寶做採購、業務」，幾年前再到康舒，藉此讓許介立了解組織構造、營運以及公司未來方向，透過這些歷練也可成長。

許勝雄說，許介立成熟度應夠，經歷也豐富，而一個經營者最重要的是心胸、心態與眼界，適度了解國際經濟、環境及產業發展後，才能了然於胸，帶領企業永續發展。

此外，很重要的一件事情就是「把小我放到最小、把大我放到最大」，就能帶領團隊與組織往前走，許勝雄認為，只要心胸夠大、有一些經驗，就可經營一個公司或組織。（編輯：潘羿菁）1100421

(中央社)