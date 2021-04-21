台東知名的Bolton皮革工房今年被台鐵以「建物結構不安全」為由停租，如業者自行補強，台鐵才評估是否續租。但業者徐國軫強調當初承租時就是如此，質疑台鐵不續約另有隱情；台鐵台東貨運服務站表示，租約目前在花蓮營業所審查中，但不續約機會確實較大。而花蓮營業所則強調業者日前自行打掉隔間牆，又增加違建「有房客拆了牆壁造成危險，又要房東補回的嗎？」，強調以安全考量為優先。

Bolton皮革工房以手工皮革打出名號，位在鐵道藝術村靠近中華路一側，早年是台鐵廢棄的營業處和宿舍，磚造建物荒廢多年，附近荒煙漫草，近40戶中僅有不到10名台鐵員工遺眷居住，其餘空屋遭許多流浪漢占用，還被附近孩子稱為「鬼屋」，徐國軫租下7年間，費盡心思改造，前後耗費近2年整理，也投入近百萬元，請人在宿舍牆面彩繪，更協助招攬其他商家進駐，讓當地成為打卡熱點。

然而台鐵日前突然告知10月約滿就不續租，要求業者搬走，理由是房屋安全結構有問題。「台鐵這種房東我們也怕了，希望續完最後2年約，讓我們能夠從容離開。」徐國軫說，與台鐵第1次先簽5年約，3年前第2次簽約，台鐵未告知即在契約中加入結構檢定條款並漲租。

台東Bolton皮革工房業者徐國軫（中）與妻子（左）投入不少心血才將向台鐵租賃的房屋整修完成，7年來終於打響名號。（蔡旻妤攝）

台東Bolton皮革工房業者徐國軫（中）與妻子（左）投入不少心血才將向台鐵租賃的房屋整修完成，7年來終於打響名號。（蔡旻妤攝）

此外，台鐵要求業者自行委託建築師或結構技師評估狀況，「改善後才考量能否繼續承租」，徐國軫痛批，建物都是老樣子，租賃前未告知這裡是危樓，現在要收回就變成危樓了？如果修繕完畢後，台鐵又不續租，不就白花錢？質疑台鐵動機不單純。

業者提出陳情，質疑當初出租時未經評估，承租7年才改口房屋結構有疑慮，批這根本不合邏輯，整修完成後還反被漲租。此外，要承租者自行委託專業評估更不合理。而對面一帶的房子，屋齡、屋況同樣老舊，為何就可繼續承租？另外，疫情下，政府提供租賃公家單位業者紓困減租補助，台鐵卻說沒有這方案，是否故意隱瞞？

對此台鐵局資產開發中心花蓮營業所澄清，該處屋齡逾50年，相當老舊且未取得使照，近來地震頻繁，2月委託建築師公會初步評估，發現業者將隔間牆打除，又增加了部分違建，4月收到評估報告確實有安全疑慮，才建議業者可補強改善。強調以安全為第一考量，承租人造成的結果不該由出租人負擔。

(中時 )