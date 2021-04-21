全台民眾引頸期盼的國際旅遊盛宴—2021澎湖國際海上花火節倒數一天即將登場，今年LINE首次與澎湖縣政府合作，人氣LINE角色將以無人機燈光煙火秀躍上星空與民眾見面，更結合平台優勢導入多項科技服務，提供用戶更多元便利的旅遊體驗。 近日熊大兔兔被直擊現身澎湖熱門觀光景點，一身菊島風情造型甜蜜約會，踩點觀音亭、跨海大橋、林投貝殼教堂等絕美景點，可愛模樣融化粉絲的心，吸引全台粉絲迫不及待前往朝聖！

LINE首度與澎湖縣政府攜手合作，打造國際級夏日嘉年華2021澎湖海上花火節，4/22將於觀音亭隆重開幕！今（21）花火節開幕倒數一天，熊大兔兔大方公開澎湖甜蜜約會放閃照，不知道澎湖花火節要去哪玩？跟隨熊大兔兔的腳步，一起瘋玩澎湖！

第一站－澎湖必遊人間仙境「觀音亭」

第一站熊大兔兔來到澎湖必遊景點「觀音亭」，在晴空萬里的好天氣留下超萌合影。觀音亭不僅為歷屆花火節首席煙火施放點，更是開幕盛會的首選地點，除背負悠久歷史，其最具特色的就是一片蔚藍海洋中矗立的西瀛虹橋，一到晚上便會有七彩燈光閃耀綻放，襯托著絢爛花火，實為人間仙境！

第二站－壯麗宏偉、海天一色「澎湖跨海大橋」

第二站熊大兔兔共遊大名鼎鼎的「澎湖跨海大橋」，漫步橋面聆聽陣陣浪濤、感受徐徐海風，擺出俏皮的pose和大家打招呼。跨海大橋橫跨白沙、西嶼兩島，壯觀又筆直的大橋在海上畫出美麗的線條，為舒壓放鬆的絕佳地點，沒去過跨海大橋可別說你去過澎湖！

第三站－仙氣滿點的約會聖地「林投貝殼教堂」

最後一站，熊大兔兔挑選了夕陽西下的魔幻時刻前往裝置藝術「林投貝殼教堂」來個浪漫約會。林投貝殼教堂以愛情、海潮等元素設計，純白流線型的貝殼造型搭配撒落下來的光影與一望無際的海岸，美不勝收的景緻仙氣滿點，躍升為澎湖最佳情侶約會聖地，也吸引熊大兔兔前來放閃打卡，在一片美麗風景中享受甜蜜蜜的時光。

LINE澎湖城市尋寶活動任務獎勵一覽。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE結合其數位科技與多元化的服務，於澎湖機場、觀音亭、花火體驗館、中央老街、跨海大橋、龍門閉鎖陣地、林投貝殼教堂、七美南滬港等八大地點設置LINE Beacon，只要用戶加入2021年澎湖海上花火節官方帳號，並開啟藍牙及GPS，便能在指定地點收到訊息推播通知，一鍵導入LINE生態圈旗下服務，便利用戶的數位生活！

不僅如此，LINE與澎湖縣政府更特別企劃「澎湖城市尋寶」活動，邀請用戶在盡情遊澎湖時也不忘領取豐富專屬獎勵！造訪澎湖機場、觀音亭、花火體驗館、中央老街、跨海大橋任一熱門景點，並透過官方帳號完成指定景點活動，便可獲得LINE FRIENDS花火節限定商品優惠券、知名伴手禮黑妞黑糖糕、LINE MUSIC 免費14天音樂體驗序號等多項好禮；集滿五大景點，更祭出隱藏版刮刮卡，有機會可以獲得台澎來回機票、喜來登五星飯店住宿券、LINE FREINDS婚禮限定版玩偶等超心動獎項。

(科技)