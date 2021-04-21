縣府教育處21日下午在一樓中庭舉行捐贈暨獎學金頒贈儀式。（南投縣政府提供）

陳正昇副縣長也頒贈感謝狀，感謝陳董事長心繫故鄉教育，多年來熱心捐款助學義舉。（南投縣政府提供）

財團法人佳音教育基金會慷慨捐款50萬元助縣內46校100位國中、國小清寒優秀學子向學，縣府教育處21日下午在一樓中庭舉行捐贈暨獎學金頒贈儀式；由副縣長陳正昇主持，會中佳音教育基金會董事長陳平三逐一頒發獎學金給縣內46校100位優秀清寒學子。

陳正昇副縣長也頒贈感謝狀，感謝陳董事長心繫故鄉教育，多年來熱心捐款助學義舉，並期盼藉此拋磚引玉喚起社會各界響應，一起來關心、扶助家境清寒的優秀學子，讓他們能安心向學，未來能以感恩的心回饋社會，造福鄉梓，儀式溫馨隆重。

陳正昇說，縣長林明溱對於教育經費從不打折，克服財政困難寬籌教育經費，戮力打造優質的教育環境，培育南投子弟，厚植南投競爭軟實力，在努力經營下，也喚起企業、社團踴躍響應，慷慨捐輸，充實教育資源，讓本縣教育力得以持續進步。

陳董事長以農家子弟，在清寒的成長環境中，不向逆境低頭，努力向學，翻轉自己的命運，成功打造跨國企業王國-佳音英語集團，在事業有成後，仍關心本縣教育及清寒學子，20年來以善盡企業社會責任理念，持續捐贈獎學金，鼓勵清寒子弟用心學習，金額逾450萬元，造福832位國中、國小及高中清貧學子，義行可風，期盼縣內學子以陳董為榜樣，不懼逆境，用心向學，翻轉未來。

陳平三表示，從小成長於名間鄉農家，雖家境清貧，但向環境低頭的精神，不放棄任一學習機會，一心向上，突破外在環境限制，並於40年前成立佳音英語機構，迄今版圖遍布台灣、大陸、日本及柬埔寨，在台灣就有250個分校，成為跨國教育集團，並於1981年成立佳音教育基金會。

陳平三指出，自2020年起，以將心比心的心情，開始回饋鄉里，年年發放獎學金鼓勵清貧子弟向學，10年來從未間斷，範圍遍及縣內國高中及國小，希望孩子們能在社會的關懷中，勇敢面對逆境，專心學習，未來能成為南投的驕傲。

(中時 )