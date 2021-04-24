新北市新莊慈祐宮今（24日）舉行獎學金頒獎典禮。（新莊區公所提供）

新北市新莊慈祐宮今（24日）舉行獎學金頒獎典禮。（新莊區公所提供）

新北市新莊慈祐宮今（24日）舉行獎學金頒獎典禮，安排於媽祖誕辰前，以公益嘉惠地方學子作為紀念方式，配合COVID-19防疫措施，入場前仍須量測體溫並全程配戴口罩，讓獲獎同學開心領獎，保護自己也保護他人。

新莊慈祐宮為北部地區最早建立的媽祖廟，見證新莊超過三個世紀的發展與變遷，重視公益慈善與社會教化等工作，因此慈祐宮屢次獲得績優宗教團體殊榮。

新莊區長林煌源表示：慈祐宮長年持續捐贈「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」不遺餘力，今年共150位學生獲獎，金額計140萬1000元整。感謝新莊慈祐宮主任委員陳圓光暨全體委員對新莊學子的呵護，藉由頒發獎學金，激勵新莊學子持續向前邁進，在落實防疫措施之下，讓得獎學子可以透過參與頒獎儀式，親臨感受新莊媽祖庇佑及授予殊榮，期望將來學有所成，可以回饋並造福鄉里。

新莊區公所辦理之「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」結合新莊在地宮廟、社團、基金會及善心人士捐贈的資源，用於獎勵表現優異的新莊學子，尤其是讓清寒子弟在學習路上可以稍微緩解經濟壓力，讓新莊囝仔感受這份溫情，並將這助人的精神延續下去。

(中時 )