據《塔斯社》(TASS)報導，俄羅斯外交部在聲明中證實，美國駐俄外交使節團副團長高曼(Bart Gorman)21日收到俄方照會，宣布美國駐莫斯科大使館的10名外交人員為「不受歡迎人物」，須於5月21日前離開俄國。這是俄國繼與烏克蘭、捷克相互驅逐外交人員後，最新一波驅逐外交人員的作為，雙方宛若陷入驅逐外交官大賽。

聲明中表示，美方毫無原由地將俄國駐華府使館與駐紐約總領事館的外交人員，列為不受歡迎人物。為直接反擊美國的敵對行動，俄方決定同樣將10名美國駐莫斯科使節，列為不受歡迎人物。

俄國外交部強調，莫斯科早在4月16日的聲明中就已警告，為回擊美國近日的反俄非法制裁，俄方將採取一系列的報復措施；如今俄國再次宣布，莫斯科在不久的將來會採取更進一步的手段，來回應華府的反俄制裁。

事實上，美國與俄國近日因烏克蘭等議題，關係相當緊繃。美國總統拜登15日才簽署行政命令，宣布將俄國30個企業體、個人列入黑名單，並驅逐10名俄國外交人員，以懲戒莫斯科干預美國大選、發動駭客攻擊與對烏克蘭的種種惡行。隨後俄國外長拉夫羅夫16日(Sergey Lavrov)也還以顏色，驅逐10名美國駐俄外交人員。

俄國不僅與美國發生緊繃，更因領土糾紛、2014年軍火庫爆炸案而與烏克蘭、捷克互相驅逐外交官。俄國與其他國家正因外交官驅逐大賽，而陷入關係異常緊張。

(中時新聞網)