機師染疫掀校園疫情風暴，今天爆出桃園東門國小2班級停課，林口康橋2學生曾染疫，全校師生禁止到校，台大傳1學生確診，指揮中心陳時中召開記者會說明。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增3例本土COVID-19確定病例，其中1例(案1112)為境外移入個案之非同住家人，2例(案1113、案1114)為昨(27)日華航血清抗體陽性機師之同住家人。另外，案1113兩名機師家人也驗到抗體陽性、曾染新冠，以及案1114家人1人抗體陽性。

指揮中心指出，案1113為本國籍10多歲男性，為林口康橋學校學生，是昨日公布華航血清抗體陽性另一機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心表示，案1114為本國籍40多歲女性，為昨日公布華航血清抗體陽性機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值34，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。其中，案1114的2個小孩在桃園西門國小就讀。

指揮中心表示，案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，案1068的弟弟，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離。另由於個案曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

血清陽性機師家庭接觸者檢驗情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，依據目前調查結果，COVID-19在社區傳播的風險很低，惟為求謹慎，將調查個案及血清抗體陽性者活動史，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗，以瞭解其健康狀況，同時保護其周邊的親友。

(中時新聞網)