小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是在面板雙虎同聲看好面板景氣之下，股價也創下10年來高點。友達董座彭双浪說，面板業在台灣「少了爹娘疼愛，只能靠自己的實力」，且經歷過低潮，在技術、產品、甚至是客戶、供應鏈、以及未來應用發展都蓄積很大的能量，「台灣面板業競爭力真的很強」。

【1】彭双浪：面板機會來了

Touch Taiwan 2021大展登場，友達董事長彭双浪表示，「我們的機會到了！」今年展會充分表現顯示器在智慧生活上的重要性，台灣蓄積的顯示器能量可望爆發，讓面板擺脫景氣循環股。

【2】17家航運相關股漲停 護國艦隊已成形

航運類股在貨櫃與散裝船運雙好情況下，21日航運類股中16家上市櫃公司加上已經轉往百貨的益航股價都漲停，護國艦隊已經成形，法人分析，有些投資人不敢出手買高價股，改買低價股，以致估計EPS僅約貨櫃三雄一成或兩成的公司，股價已經是貨櫃三雄的四到五成，待5月中各公司財報出爐後，股價就會以業績最做指標。

【3】長榮演驚奇市值進逼大立光

台股十年河東，十年河西！貨櫃三雄長榮、陽明及萬海21日攻上漲停，長榮市值再進一名超越廣達，假設股王大立光股價不變，長榮22日只要再上漲2.3元，市值就超越股王大立光，台股進入萬七之際市值結構出現質變，進入大航海時代。

【4 】BDI、BCI大漲 散裝船運創淡季驚人行情

波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）21日晚間發布的最新數數，大漲238點，達到2,710點，單日漲幅8.68％，指數高漲主要是靠海岬型船帶動，該型船指數（BCI）大漲559點，指數達4,014點，單日漲幅16.18％，海岬型平均日租從昨日的28,652美元漲到33,290美元，加高4,638美元，是2008年以來第二季的最高運價，出現驚人的淡季好行情。

【5】NetflixQ2恐史上最差 股價大暴殺

全球影音串流龍頭網飛（Netflix）20日（周二）表示，疫情期間電視節目與電影製作速度放慢，衝擊第一季訂戶成長表現。並且預估第二季新增付費客戶僅100萬人，恐創下史上最差單季。

(中時新聞網)