【愛傳媒葉毓蘭專欄】在第一線法官工作士氣低落之際，司法院忙著擴編，在現有九個廳處外，還想修法增設新聞及法治宣導處。

是不是司法行政高層認為，大撒人民納稅錢做宣傳，就可挽救司法信譽，但此舉正好證明司法院與人民、與基層法官的距離有多遠？

去年司法院公布「一般民眾對司法認知調查」結果，指出民眾對司法審判觀感9年來最佳，法官信任度53.9%，為近15年來新高，對審判公信力滿意度首度突破六成，但是今年2月26日中正大學公布「109年全年度臺灣民眾對司法信任度只有26.7％，為何產生如此大的落差？

民眾對司法信任度低落，當中存在很多因素，有可能是判決結果不符人民期待、部分判決不一的標準引發爭議，還有日前富商翁茂鍾疑與多名司法官不當交往，衍生出關說、收禮等不當聯想，公懲會前委員長、擔任最高法院法官多年的石木欽被監察院彈劾，根本是壓垮司法的最後一根稻草，自然就重擊滿意度。

去年就有很多委員質疑司法院編列政策宣導費用高達1億2千萬餘元，今天還要審查引起基層非議的司法院組織法修正草案，擴編增設新聞及法治宣導處。

司法院的司改只會花錢宣傳跟擴編嗎？經費應該用在提升司法審判實質上面，而不是跟著搞大內宣。

一大群法官與商人翁茂鍾間的飲宴往來，但司法院只把這件事當成距今十餘年前的司法風紀倫理案件，卻不願正視這事件所凸顯出，司法界存在許久的「潛規則」，無論是之前最高法院的分案霸凌事件，或是仍不時傳出為特定人量身打造的奇特見解，看不出司法院改革的決心與能力，調查結果搞得基層不滿、外界質疑聲浪更大，這些問題不解決，增設新聞及法治宣導處，編在多的政策宣導費也是枉然。

不過，司法院也不要太難過，至少還有2成的民眾相信法官，代表忠於職責的法官仍會受到肯定。

3月底一則受全國矚目的「妨礙公務、傷害」判決，是由彰化地院刑庭審判長簡璽容、法官黃玉齡及黃士瑋所做成，在將近30頁的判決中除了還給被告應有的清白，更明確指出檢、警乃至其上級應有之法治高度，捍衛人權的同時，更不忘透過司法匡正逐漸被一黨獨大扭曲的民主真諦，真的是「爭氣的法律人」，可見法官只要坐在法庭上時願意傾聽當事人聲音，給予充足時間說明，不要把人民當成「法盲」，做成更有同理心的判決，還是有有機會贏回民心。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)