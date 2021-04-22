為提升高齡長者清晨外出時的交通安全意識，導正用路觀念，北市警局交通大隊首次辦理「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，訂於本月22日清晨6時至7時舉行，由交通大隊帶領14個分局，走入各轄內高齡長者常聚集地點（共計15）)同步辦理宣導，與臺北市各行政區的長者們親切互動，深化交通安全意識。

統計今年至4月21日北市計發生行人死亡交通事故共15件15人，其中13人（佔86.7％）為較高齡長者（54至98歲不等），且多發生於晨間外出運動或買菜途中，北市警局交通大隊分析今年行人死亡事故有下列特性：

(一)年齡偏高：54至98歲不等。

(二)晨間較多：5至9時6件最多，主要係外出運動或買菜。

(三)在路口較多：15件中有14件均發生在交岔路口。

(四)肇事原因：

車輛：「搶越行人穿越道」。

行人：「不依號誌指示」及「未依規定行走行人穿越道」。

部分高齡用路人可能因為視聽覺、認知功能及運動反應能力的自然退化，或因疾病造成特定功能障礙，在道路上行走產生一定程度之風險。北市警局為加強防制行人交通事故，將持續加強執法取締及提升見警率，除加強取締車輛不禮讓行人，另於晨昏及夜間轄內高齡長者經常出現聚集地點(如公園、市場、廟宇等)，加強規劃巡邏勤務，以防制行人交通事故發生。

本次活動北市警局各單位推陳出新，派出高人氣的宣導大使警察寶寶沿途發放反光鑰匙圈及反光背包等實用宣導品，亦結合民間宮廟團體力量，發放反光帽為年長者的安全加持，同時與清晨廣場跳舞的民眾們共舞拉近距離，讓參與的民眾備感溫馨、收穫滿滿。

本次活動宣導成果將發布於北市警局交通大隊臉書「北市好行交大隨行」（連結：https：／／www.facebook.com／tcpd.traffic），歡迎市民朋友們按讚及追蹤！另籲請市民多關懷家中長者在外用路習慣，注意晨昏外出應著亮色衣物並配戴反光配件、遵守交通規則，以降低發生交通事故之風險。

(中時 )