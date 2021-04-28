獨/北投公園民眾逕自電鋸砍樹 北市公園處震怒回應了

提倡環保意識的「世界地球日」才剛過不到一周。北市北投區復興公園內，近日驚傳有民眾，擅自以電鋸砍掉園內多棵樹木，斷根殘骸畫面曝光，掀起網眾怒，當地里長證實。對此，北市公園處回應了。

復興公園內路樹遭人以電鋸割斷。(照片/游定剛 拍攝)

一名吳姓網友(27日)在《台北之北投幫》社團po文表示「復興公園近一年多來，每天固定早上7:00的不肖運動團體，不但不維護公園居然為新闢場地，擅自攜帶電鋸砍公園內的自然植被，殘骸堆成小山令人髮指。」網友紛紛表示「可以報警吧！」、「有刑責」、「這一棵樹要長多久」、「太誇張了~該罰」、「公園路燈管理處負責的，且公園有管理人員，有失職嫌疑」。北投中心里里長陳力彰表示，上周就有里民來通報，初步了解，是早晨來運動的民眾，因路樹妨礙到活動空間，才會自行以電鋸來修剪，但他們做錯了，應通報市府局處人員處理才對。

復興公園多棵路樹遭民眾以電鋸自行砍斷。(照片/游定剛 拍攝)

北市府公園處陽明山管理所主任林晁嘉表示，已接獲投訴，民眾擅自拿電鋸在復興公園裡砍樹之行為。初步了解，為晨間運動團體人士所為，現場已發現3、4棵血桐遭受破壞，並貼出公告，已至北投分局備案，一旦找到違規人，將按照《台北市公園管理自治條例》及《台北市行道樹管理為辦法》依法來辦理。

民眾擅自以電鋸鋸斷復興公園內多棵路樹。(照片/游定剛 拍攝)

民眾擅自亂砍樹，引起網友眾怒。(照片/游定剛 拍攝)

民眾將樹枝殘骸棄置在一旁。(照片/游定剛 拍攝)

北投復興公園位於中和街上，是民眾休閒育樂的場所。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)