2021第六屆桃園盃全國三對三籃球賽將於今年暑假登場，在桃園市熱情邀請之下，此次賽事代言球星P.League+ 桃園領航猿「半獸人」林耀宗、新星關達佑以及SBL桃園璞園建築當家射手盧峻翔，一同號召全台籃球好手來桃園戰一場。

這場賽事挑戰成為全台規模最大、總獎金最高的三對三籃球賽，總獎金高達新台幣50萬元，P.League+ 桃園領航猿今年從桃園出發，引發在地球迷熱烈討論，也興起挺桃園主場的風氣，桃園籃球迷眾多，這次也透過三對三鬥牛讓更多籃球粉絲走出戶外。

桃園盃三對三預、複賽將於7月17、18、24日三天，分別於中壢區中正公園及桃園區三民運動公園舉行，25日決賽將於中壢文化公園天幕籃球場登場，這是桃園首座薄膜天幕籃球場，屬於半戶外空間，不怕颳風下雨，也非完全密閉空間，賽事將落實防疫與實名制等機制，在新冠肺炎疫情下提供球迷們最安全的比賽場地。

桃園市政府體育局更在每個競賽場地聘請國家Ａ級裁判擔任臨場委員，率領專業裁判團，提供選手最公平、最優質的賽事服務；此外，為使外籍人士也可參與賽事，體育局特別增加雙語競賽資訊，期望可以讓賽事國際化，運動無國界，打造桃園成為體育大市、健康城市。

「桃園盃全國三對三籃球賽」依年紀及性別，總計分為11個組別，民眾自5月4日中午12時起，可前往賽事報名網站報名，活動免報名費及保證金，參賽者只要完成報名，並前往競賽現場進行報到，就可獲得本屆賽事的雙面紀念球衣，7月17日開幕當天，大會更規劃在桃園區三民公園天幕籃球場辦理四分球投籃挑戰大賽，邀請林耀宗、關達佑及盧峻翔三位賽事代言人進行示範，挑戰者只要在指定時間內，分別於兩分球及四分球線投籃成功，即可帶回FIBA 國際賽事指定品牌籃球乙顆。

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