趙少康預感自己可能「無法參選」 喊話韓國瑜：不必等我宣布了

總統蔡英文今（22）日下午將接見環團，資深媒體人趙少康上午召開「地球日三問蔡英文」記者會，要問蔡英文2025年綠能要怎麼達到20%、碳稅計畫是什麼？如果被邀請到全球氣候峰會，敢不敢承諾2025年我們跟美國、歐盟一樣，淨零排放碳中和。

趙少康首先要問蔡總統的第一個問題是，2025年綠能要達到20%，但蔡英文在5年總統任期內只達到5%，且「其中4%還是前任總統搞的」，蔡英文在剩下的3年任期要怎麼完成15%？「請你告訴我們，不要迴避」，趙少康也要問，2050年綠能要佔多少？不能永遠天然氣、不能永遠然煤嘛。

蔡英文總統下午將與環團見面，趙少康提出3個問題，希望蔡英文可以回答。（本報系資料照片）

第二個問題，趙少康表示，歐盟2023年開始要課碳關稅，我們也討論碳稅很久了，到底蔡英文政府的計畫是怎樣？什麼時候實施，到底要收多少碳稅？因為道理很簡單，國外現在減碳，是要付出代價跟成本，人家做你不做，你就節省成本了，外銷成本也會低，那就形成一個不公平的競爭，所以國外一定會制裁你，如此一來得不償失，到最後會偷雞不著蝕把米，以為占了便宜，到時後人家一定懲罰你。

對於實施碳稅，趙少康說，政府講了很久不敢做，因為蔡英文知道一定會影響選票，「到底你碳稅計畫是怎樣，請妳告訴我們。」

趙少康也提到，針對台灣沒有被美國總統拜登邀請參加地球氣候變遷峰會感到遺憾，但第三個問題要問蔡英文，如果被邀請，敢承諾2025年我們跟美國、歐盟一樣，淨零排放碳中和嗎？這是做為國際一份子的責任跟義務。

趙少康召開「地球日三問蔡英文」記者會｜2021.04.22

(中時新聞網)