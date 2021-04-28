重返藍營被說「外省人回來」！趙少康中常會怒拍桌 轟國民黨只會內鬥

中廣董事長趙少康今（28）日下午在國民黨中常會進行「和平、奮鬥、救台灣」專題演講，他點出國民黨長期以來的問題，包括不團結、太保守，且還搞省級分化，讓他越說越氣，甚至拍桌。

民進黨這麼爛，國民黨選舉為什麼還會輸呢？趙少康歸納出幾個問題，首先是國民黨太老、太保守，不敢突破、沒有新意、墨守成規、抱殘守缺、不接地氣、離人民太遠；第二，他指出，國民黨已經在野了，還以為自己在執政，抗爭也不敢，且立法院沒幾個戰將，38個立委都不能一條心，任何一個案子提出來都有不同意見，很奇怪，不管民進黨少數還多數，都聽民進黨。

第三點，趙少康提到，國民黨左怕民進黨、右怕共產黨，也不敢大聲說出對台灣有什麼貢獻、主張是什麼，他認為，如果民進黨不好就大膽批評，要辯論就來，真的要打架也不怕。

此外，趙少康也點出國民黨內鬥內行、外鬥外行的問題，他直言，經常見面手牽手、見面笑咪咪、背後下毒手，甚至搞省級分化，真是讓人很生氣，並提到當初回歸國民黨時，不少人就說「外省人要回來了」。趙少康越說越氣，激動拍桌。

趙少康直言，國民黨團結都不一定會贏，不團結一定輸，2008年國民黨之所以會贏，是因為團結；2016年、2020年兩次敗選，都是因為不團結，因此真的要檢討，是否真的以人民的心為心、以人民的苦為苦，一定要痛定思痛、徹底改革。

國民黨召開中常會 邀請趙少康專題講演｜2021.04.28

(中時新聞網)