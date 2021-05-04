民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押，其黑歷史連環爆，更牽扯多名綠營政要。國民黨立院黨團昨（3）日晚間則在臉書PO影片爆料，徐國勇與國策顧問黃承國、趙映光同桌吃飯抽菸聊天影片，國民黨台北市議員王鴻薇質疑，「衛福部來看看要不要開罰室內抽菸，這麼囂張！」

國民黨立院黨團透露，這個短片是在「新靚點花園飯店」舉行的餐敘，同桌成員包括民進黨國策顧問黃承國、民進黨台北市議員劉燿仁、民進黨台北市議員張茂楠、內政部長徐國勇、民進黨中央發言人顏若芳、民進黨前評召周志賢、民進黨前評委召集人趙映光（趙介佑父親），掌鏡的則是前民進黨台北市黨部主委黃慶林。影片中可以看到趙映光正在抽菸，而黃承國則是手上有一支香菸。

徐國勇昨晚也在臉書澄清指出，已多次於媒體採訪時說明，在民國93年立委選舉時認識趙文寬，即趙映光的父親、趙介佑祖父，後來趙映光擔任民進黨北市黨部評委，因黨部活動而認識趙映光，但並不認識涉及販毒的趙映光之子趙介佑。徐國勇強調，有所謂的爆料，以黨部餐會照片做不正當聯結，為此要出面嚴正駁斥此種惡意爆料的行為。

國民黨台北市議員王鴻薇今（4）日在臉書質疑，要請衛福部來看看要不要開罰室內抽菸，這麼囂張，還有影片為證。

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(中時新聞網)