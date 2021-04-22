今天是世界地球日，美國總統拜登也將召開氣候高峰會在全球減碳議題扮演關鍵角色。蔡英文總統表示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標！台灣正在積極部署，要找到機會，在這波趨勢中，和其他國家攜手合作，創造多贏！

蔡英文今天下午將與環保團體座談，她稍早在臉書表示，為什麼過去這幾年，台灣要努力推動能源轉型？這是因為，面對氣候變遷，台灣必須積極部署。我們都有責任，要扭轉全球暖化，讓人類和萬物保有永續的生活環境。

她說，今天是世界地球日。地球是人類唯一的家園，面對極端氣候的挑戰，在國際上，一股新的趨勢正在形成。首先是歐盟。前年底，歐盟提出了「歐洲綠色政綱」，宣示要在2050年達成碳中和，也就是淨零排放。此外，歐盟也預計要開始課徵碳關稅。

接著是印太地區。蔡英文指出，去年，日本、韓國、中國，都提出了淨零排放的目標時間。然後是我們重要的夥伴美國，就在今天，拜登總統即將召開氣候高峰會，美國將在全球減碳議題上，扮演關鍵的角色。世界正在快速改變。

截至目前為止，已經有超過120個國家，提出了在2050年之前，達到淨零排放目標。也有不少跨國品牌商，比如蘋果、Google、微軟，做出了淨零排放的承諾。

她說，大家都有一個共同的目標，就是透過減少碳排放，來降低氣候變遷的速度，進而縮小災害。同時，減碳也會改寫經濟的邏輯。誰能率先發展新技術、建立新模式，誰就能在新的全球局勢中，把握住關鍵地位。

蔡英文宣示，「台灣會把握住國際的趨勢！」在她的第一個任期中，透過5＋2產業創新計畫，已經全面發展綠能和循環經濟。今年元旦，進一步提出，要找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑，把減碳挑戰，轉化為產業和就業的新機會。

她強調，當世界上多數國家，都在談論2050年淨零轉型的目標，台灣也正在積極部署。在行政院統籌下，政府已經開始評估及規劃台灣在2050年達到淨零排放目標的可能路徑。除了穩定推動中的能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等部門，也必須提出系統性的減碳策略。

有些人覺得這是挑戰，但蔡英文表示，她觀察到，很多產業界的朋友，已經把淨零轉型的趨勢當作機會。市場的供需兩端，都要改變思考邏輯，把握住新的商機，強化台灣在全球供應鏈的競爭力。

她舉例，像是台積電加入RE100倡議，推動全面使用綠能。也有許多企業加入「台灣循環經濟大聯盟」TCE100，嘗試從線性經濟，走向循環經濟，都是很好的例子。

最新一期的時代雜誌，封面上寫著「Climate is everything」。蔡英文強調，扭轉全球暖化，是我們這個時代的課題，台灣要找到機會，在這波趨勢中，和其他國家攜手合作，創造多贏！

(中時 )