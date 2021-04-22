政府打炒房，行政院會今通過「房屋稅條例」部分條文修正草案，明定限縮住家房屋現值10萬元以下免徵房屋稅為3戶，防堵分割房產避稅，同時法人也將被排除在免稅範圍外，預估法人受影響人數有1萬0898人，影響稅收為0.32億元；持有超過3戶以上自然人，之後不在享有免稅，初估1萬8686人，相對影響稅收0.27億元。

財政部表示，為避免多房族或包租公、包租婆藉增編房屋門牌號碼，將房產分割為小坪數房屋，使得住家用房屋現值符合免稅門檻，藉此避稅，修法後除限縮全國剩3戶免稅，未來法人也將被排除在免稅範圍外。

財政部次長李慶華表示，若立法院通過修法後，預估法人的部分，影響人數有1萬0898人，擁有房屋的戶數為3萬8280戶，影響的稅收初估為0.32億元；在持有超過3戶以上的自然人方面，之後也不能再享受免稅，初估有1萬8686人，共4萬7878戶，相對影響的是稅收是0.27億元。

李慶華說，未來如果修法通過，若是已擁有超過3戶的自然人，將有一個月的時間，可至稅捐機關擇定要適用免稅的3戶，未選定將稅捐機關從優代替擇定。若自然人對機關擇定有意見，可在隔年的6月30日以前申請變更。

修正草案將送立院審議，若順利三讀通過，預計7月1日起實施，明年5月申報房屋稅時適用。

(中時 )