原物料價格帶動產品報價上揚，平板玻璃、磁磚等價格近期反映原物料價格持續維持在高檔，台玻（1802）、冠軍（1806）及中釉（1809）等玻陶廠首季榮景可延續至第二季，加上去年基期低，市場預估，上半年的營運成長都有2位數。

其中，平板玻璃從2020年下半年每噸1,400元左右人民幣起漲；今年年初每噸已來到1,800元，至4月，每噸已達2,100-2,200元。

台玻指出，去年底，中國大陸太陽能產業景氣回溫，對光伏玻璃的需求大增，因此帶動平板玻璃的需求及價格，且，此波需求更延續到今年仍未停止。

台玻的營收獲利也是從2020年的第三季開始由虧轉盈，第三、四季是呈「逐季成長」的；今年第一季，在平板玻璃價格持續上漲下，合併營收116.7億元，年成長率65.77％，更是創單季同期新高。

根據市場分析，中國大陸平板玻璃在當地政府持續推動供給側結構性改革、嚴禁新增產能、厲行環保政策下，加上市場需求只有增加沒有減少，預期此波平板玻璃價格上漲趨勢還可維持到6、7月。

至於先前受到大陸市場營運影響而整體營運呈衰退的冠軍，在與當地企業進行策略聯盟合作，從2020年的第三季開始，營運也已由虧轉盈。

今年，針對東南亞低價磁磚衝擊國內磁磚產品價格，在陶瓷公會進行反傾銷訴訟後，已初判要對東南亞進口磁磚執行18.7％的反傾銷稅；磁磚業者指出，這對國內磁磚廠的營運，應多少有正面的意義。

今年第一季，冠軍因減少大陸市場營運貢獻，讓合併營收出現微幅衰退；不過，冠軍預估，在產品價格維持高檔下，整體獲利仍呈正成長。

除磁磚本業營運獲利恢復成長，冠軍指出，大陸昆山廠政策性搬遷，處分利益人民幣2.49億元（約新台幣10.75億元），預計可在第二季、第三季入帳，這對2021年獲利預估也會加分。

而受惠磁磚產業景氣逐漸回溫，國內磁磚原料之一的釉廠中釉，今年第一季的合併營收5.18億元，年增率有8.62％。

法人指出，在磁磚產業復甦下，中釉第二季的營運也可望持續成長。

(工商 )