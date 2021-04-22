年收9000萬元的宜蘭縣礁溪協天廟，爆發主委雙胞案，2名主委吳宏昱、簡蒼明互告選舉無效等案，法院裁定在選舉無效等事件終結確定前，暫由吳宏昱行駛主委權限，今天（22日）法院書記官宣告吳宏昱接管，但簡蒼明拒絕，強調司法裁定前絕不交接！

礁溪協天廟是地方重要的信仰中心，原副主委吳宏昱認為原主委吳朝煌，沒召開信徒代表大會改選主委，遂連署召開並當選，但吳朝煌另開大會選出簡蒼明，遂讓協天廟出現2名主委。

吳宏昱、簡蒼明互告當選無效等案，在判決確定前，吳宏昱透過律師向法院聲請假處分，並依據法院「定暫時狀態處分」要接管廟務，日前吳要接管遭拒，法院還裁處吳朝煌、簡蒼明各3萬元怠金。

今天吳宏昱、簡蒼明兩派共約40人在協天廟爭執，警方為避免發生衝突，動員近70名警力到場，吳宏昱報警要控告2名會務幹部、3名不接受解聘的香客大樓員工侵入住宅，但遭反告妨害自由、恐嚇。

簡蒼明說，司法還沒裁定前，怎麼可以給吳宏昱管理？「他主委，我也主委，原主委還沒將權將給誰，等司法裁定看誰贏。」吳宏昱表示，他希望對方可以尊重法院的裁決，大家可以共同參與廟務，讓協天廟得以正常發展，因對方拒絕交出廟務，將與律師討論後再決定下一步怎麼走。

(中時 )