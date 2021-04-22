4月22日是世界地球日，統一超商國道泰安服務區今舉辦「響應世界地球日 環保公益一起來」活動，邀請高公局、瑪利亞文教基金會共同參與，並在服務區「安安奇幻樂園」中種下流蘇，象徵永續精神。

隨著時代進步，世界愈來愈科技，也愈來愈方便，但相對的對於地球的傷害 也更加嚴重。世界雨林逐年減少，樹木濫伐，碳排放量也大幅提昇。

泰安服務區為響應世界環保地球日，為減碳、環保，投注一份心力，今日發起舉辦「響應世界地球日 環保公益一起來」活動，包括高公局局長趙興華等一起進行環保宣言，瑪利亞文教基金會院生也帶來精彩表演。

高公局局長趙興華等人一起植樹，響應世界地球日。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

高公局局長趙興華植樹，響應世界地球日。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

現場來賓與北上服務區「安安奇幻樂園」中種下流蘇，響應世界地球日，象徵永續精神，期盼所種下樹苗在明年度可以看見開花成果。泰安服務區表示，本次公益活動中將捐贈生活用品、民生物資給瑪利亞愛心家園，多給愛心家園院生生活上的幫助。

泰安服務區指出，統一超商領先零售業，率先響應金管會提出「公司治理3.0- 永續發展藍圖」，2021年為統一超商「永續元年」，持續落實環保減塑、節能減碳、永續採購、 提升食物使用率等各項具體作法」。

因應世界地球日，逾 6000多家7-ELEVEN門市，自4月21日起發起限時3天「減法愛地球減7元」新生活運動，到門市購買鮮食自有品牌「天素地蔬」6款指定商品享單件7元優惠外，持自帶杯購買指定飲品也能立折7元，鼓勵消費者吃蔬減碳、環保減塑，一起永續愛地球。同時泰安服務區響應每月22日無肉日，於服務區內的餐廳櫃位點選無肉餐點，即可兌換季節水果一份。

(中時 )