台南市東山區長呂煌男（左一）為了響應政府認購鳳梨政策，號召轄內企業、宗教團體及個人一同認購做公益，這次共募得1034箱鳳梨。（東山區公所提供／張毓翎台南傳真）

今年鳳梨外銷受阻，台南市東山區長呂煌男為了響應政府認購鳳梨政策，號召轄內企業、宗教團體及個人一同認購做公益，這次共募得1034箱鳳梨，預計分送給東山880個弱勢家庭，28日記者會上，區公所邀請所有疼惜農民及愛護轄內社會福利戶的認購及捐贈者到場，並頒發感謝函，表達感恩之意。

台灣鳳梨的滋味甜美，只要嘗過就難以忘懷，4至7月是台南鳳梨產期，炎炎夏日，香甜又多汁的金鑽鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、黃金鳳梨等，不只解暑止渴還能開胃，好滋味令人想一嘗再嘗。

今年因為新冠肺炎疫情及大陸對台禁止鳳梨進口，造成鳳梨外銷受阻，讓許多鳳梨農憂心血本無歸，為了支持農民、支持產業，各機關單位開始舉辦多元的鳳梨促銷活動。東山區長呂煌男響應政策，號召轄內善心單位、人士一起認購鳳梨做公益

今日記者會，呂特別感謝火山碧雲寺、東山岩坑碧蓮寺、極速貿易公司董事長郭宏文、營新醫院院長夫人石嘉玫、京瑨水產養殖公司董事長連俊堯、宗發工業總經理暨東山區調解委員會榮譽主席吳燕卿、台南市肉品市場公司總經理陳豐榮等人，讓鳳梨農的心血沒有白費，也溫暖了轄內弱勢民眾的心。

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