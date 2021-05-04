台灣稻米一年可收成兩次，6月即將進入一期作收穫期，為調節稻米產銷壓力，並鼓勵國人食用優質台灣米，農委會農糧署祭出「LINE酷券」2％LINE POINTS點數回饋，以及「家樂福產銷履歷米30元折價券」限量1.7萬張，預計可帶動500公噸以上稻米銷量，其中折價券活動到6月27日止，要買要快！

農糧署今(4)日舉辦「臺灣米標章，天天都開張」活動宣傳記者會」，農糧署長胡忠一表示，農糧署自民國103年推動「臺灣米標章」，鼓勵國內合法營業登記的餐飲業、流通服務業及旅宿業，門市銷售的米飯料理全數採用符合CNS國家標準二等以上、碾製日期在半年內，且新鮮度達pH 6.5以上的國產米為原料，目前國內已有97家業者，計1萬425 間門市取得臺灣米標章，包括 7- Eleven、全家便利商店、臺鐵服務總所、福容大飯店、遠雄悅來飯店等。

胡忠一指出，農糧署已與全台34家臺灣米標章業者合作，於465家門市店面推動「臺灣米標章，天天都開張」活動，除了可以透過手機或網路購買LINE 酷券即買即用享2％的LINE POINTS點數回饋外，另針對家庭消費型餐廳如三商巧福、鬍鬚張、悟饕池上飯包等24家「臺灣米標章」業者，推出消費1道指定臺灣米餐點，即可兌換限量1.7萬張的全台家樂福量販店實體門市產銷履歷米30元折價券1張，折價券活動到6月27日止。

據農糧署估計，民眾在門市消費可帶動200公噸的稻米消費，1.7萬張的折價券可增加300公噸的消費量，加總消費量可達500公噸以上，本次活動總預算約80萬，經費來源為年度國產米促銷活動經費。

(中時 )