近日傳出民進黨嘉義市黨部近2個月有「同一立委服務處送出的入黨申請書達上千份，其中不乏背景複雜成員」，綠委王美惠今日於臉書PO文表示，很多人響應號召入黨，但卻被市黨部百般刁難，大多數的入黨申請書，市黨部也不審查、也不退件、更抹黑這些支持改變的同志，讓這些新舊黨員十分焦慮。

王美惠指出，嘉義市是民主聖地，嘉義市民進黨黨部在民進黨草創階段也扮演重要的角色，號召千人入黨，是讓想要改革的人能夠進入體制內，改變嘉義市黨部家族化困境。

王美惠說，民進黨市黨部在黃家父子女連續擔任11屆22年主委的把持下，市黨部墮落成家族化企業，號召千人入黨的主要目的為響應中央黨部及小英號召，希望藉由千人入黨由量變產生質變，讓日後想進入嘉義市黨部體系改革的人變得可能。

王美惠表示，自己雖然為民進黨守住嘉義市這席立委，卻對不起老黨員對黨部的感情，黨部在黃家把持下黨員凋零，黨部常常與中央唱反調，在輔選期間扯後腿，不願意承擔輔選責任，關鍵時候把黨部鐵門拉下來，這不是我們與民眾站在一起的黨部。

王美惠指出，當選立委後，加上修改入黨滿一年的契機，很多老黨員希望能夠改變民進黨市黨部，但改變需要很多人同舟共濟，萬眾一心，自己跟這些前輩說，可以帶頭，但需要大家一起重返民進黨，當蔡英文的後盾、當王美惠的基石，確實很多人願意一起來改變。

王美惠說，雖然很多人響應我們的號召，但卻被市黨部百般刁難，自己雖然草根性，但不會向家天下的市黨部低頭。

(中時 )