前瞻計畫、科技廠辦、房地產等建案加持，營造廠手中在建工程金額增加，今年進入收成。市場預期，新建（2516）、達欣工程（2535）、皇昌（2543），首季獲利可望有2位數的成長，今年營運成長空間大增。

新亞建、達欣工、皇昌，今年1-3月的合併營收年成長率都在20％以上。

去年入帳工程因入帳遞延，營運衰退的新亞建指出，今年因多個工地進入發展及高峰期，所以累計營收較去年大幅增加。

主要以民間建築工程承攬為主的達欣工，2020年，房地產、科技大廠廠辦建案都大量增加，手中在建工程金額衝到進十年來的高峰，達欣工指出，科技廠辦、房地產建案的工期較趕，因此，毛利會比一般公共工程建案高。

2020年，達欣工的營業毛利率高達11.8％，是近幾年來的高點。

皇昌認為，政府採購制度走向最有利標，對營造廠的毛利率提升是有助益的，加上手中在建工程金額是歷年來的高峰，且有投入能源開發工程，預期今年的獲利能力應可提升。

新亞建、達欣工指出，雖然近一、二年來，前瞻計畫預算增加、科技廠辦工程案量增加，讓手中的在建工程金額大增；不過，從去年下半年開始，營造廠缺工，工資大漲、鋼筋等原物料價格飛漲，也對營造廠造成營造成本大增的壓力。

(工商 )