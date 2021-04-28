IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠需求續旺、漲價效益及業外收益持穩，2021年首季淡季營運逆強，歸屬母公司稅後淨利「雙升」至21.83億元，為僅次於2010年第二季的歷史次高，每股盈餘（EPS）1.49元、亦創13年高點，表現優於預期。

欣興董事會亦決議通過，將預計2022年進機的長交期設備採購訂單金額二度追加約14.25億元，使總金額增至約115.04億元，於今年先進行下單作業，主要因應載板長交期設備下訂單年度與進機年度不同需求，以自有資金及銀行融資為資金來源。

欣興首季合併營收218.23億元，季減3.34％、年增6.11％，改寫同期新高。不過，毛利率「雙升」至17.21％，創2010年第三季以來近10年半高點，營益率同步「雙升」至5.66％，亦為2012年以來近9年同期高點，本業獲利回升至近年高檔水準。

同時，欣興受惠匯損及處分損失減少、金融資產帳面價值及權益法認列收益增加，首季業外收益持穩13.13億元高檔，使歸屬母公司稅後淨利達21.83億元，季增6.55％、年增達4.72倍，改寫歷史次高，每股盈餘1.49元，則創2008年揭露單季合併財報以來高點。

美系外資在欣興公布財報前出具最新報告，認為ABF載板供需吃緊程度較預期嚴峻，對產品價格更有利，預期漲價效益將使欣興首季毛利率提升至16.8％、每股盈餘達0.93元，實際毛利率達17.21％、每股盈餘1.49元，表現遠優於外資預期。

美系外資預期，欣興受惠載板需求續強及車用PCB需求復甦，第二季營收可望季增4～6％，載板價格上漲、火災影響淡化將使毛利率續升至19％，下半年產品價格將更有利，可望推動股價上漲，維持「優於大盤」評等、目標價自152元調升至168元。

(時報資訊)