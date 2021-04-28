封測大廠力成（6239）27日召開法人說明會，第一季合併營收184.29億元，歸屬母公司稅後淨利17.08億元，每股淨利2.21元優於預期。力成董事長蔡篤恭表示，受到記憶體業務較弱影響，第一季是力成今年營運最辛苦的一季，目前來看最艱難時期已過，預期記憶體業務營收可望逐季成長，加上邏輯業務成長動能強勁，樂觀看待今年營運成長表現。

力成公告第一季合併營收季減3.1％達184.29億元，較去年同期減少2.0％，主要受到工作天數減少及記憶體客戶庫存調整影響，但產能利用率維持高檔，毛利率季增0.8個百分點達21.1％，較去年同期增加1.3個百分點，營業利益季增1.6％達28.17億元，與去年同期相較成長8.0％，本業獲利表現穩健成長。

力成因縮編海外事業第一季業外虧損縮小，歸屬母公司稅後淨利17.08億元，為歷年同期次高，與去年第四季相較成長2.8％，與去年同期相較成長4.6％，每股淨利2.21元優於預期。力成對第二季維持樂觀展望，記憶體及邏輯IC封測接單看旺，並樂觀期待今年營運逐季成長。

力成執行長謝永達表示，第一季營收表現符合預期，記憶體受季節性淡季及客戶庫存調整影響而較弱。其中，NAND Flash因步入季節性淡季而下滑，DRAM狀況尚可，其中行動式DRAM需求持平、繪圖型DRAM受限晶圓供給不足而轉弱，標準型DRAM需求則因需求續旺而出現產能短缺。

力成邏輯業務顯著成長，主要受惠於車用需求自去年第四季起顯著回溫，力成旗下邏輯IC封測廠超豐訂單需求大增，目前月產能已突破10億顆，但供給仍嚴重短缺，預期打線封裝今年產能短缺狀況難獲紓解。力成亦因應打線封裝及凸塊需求暢旺，已順利將數百台記憶體用打線機調整轉為邏輯IC封裝使用。

(工商 )