日本正被擴大的新冠疫情，搞得是一個頭兩個大。不過，若最快23日決定，要再進入新一輪緊急狀態的話，那日本經濟很可能就會出現二次衰退。

日本經濟之所以會有二次衰退危機之說，是因為四月底的黃金周，一旦因為抑制疫情而發布緊急狀態的話，零售業，餐飲業，還有想藉著這長達一周假期大發利市的商家，一切發財美夢將變成虧損夢靨。

除了黃金周有可能泡湯外，另一個重要的活動七月東奧復賽，會不會再度延期辦不了，也是個關鍵問題。雖然日相菅義偉曾信誓旦旦表示，一定會如期舉行。

法國巴黎銀行證券部門（BNP Paribas Securities）經濟專家認為，二次衰退機會愈來愈大，因為光是對東京與大阪這兩個大城市，限縮商業活動的衝擊就很大。

新變種病毒株正無情地吞噬著日本社會，21日菅義偉表示，日本政府本周會決定，是否要再次實施緊急狀態。

一旦執行的話，全日本1.26億人中，恐怕有四分之一會受到波及。同時，大概有三成的日本經濟成長數字，也會有相當衝擊性。

根據日本Jiji新聞，日本政府將於25日至5月11日執行第三次緊急狀態。當地有其他媒體說，未來這次緊急狀態會比元月份那次還要更嚴格，因為百貨公司與大型購物場所都要被迫關門不得營業。

日本新冠疫情總指揮西村康稔(Yasutoshi Nishimura)22日也表示，在要求這些商家關門前，需要執行更強硬且更針對性的策略。

新金中央銀行研究所（Shinkin Central Bank Research Institute）指出，這次若要實施的緊急狀態，時間點選得真的很不好，因為會影響民眾在黃金周消費支出，服務業將大受影響。同時，也調降日本第二季經濟成長預估值至季增0.5%。

日本2021年第一季經濟成長，早已被外界唱衰，因為元月實施的緊急狀態所致。沒想到若還在重新實施緊急狀態的話，經濟假如連續兩季都出現負成長，可能就形成二次衰退的條件。

日本央行方面，雖然不太可能再次調降利率，但可能會影響下周會議經濟成長的看法。不過，有鑑於全球需求強勁，日央行應該還是會，保持溫和復甦的景氣看法。

至於原本要取辦的東京車展盛會，因為疫情關係，目前也決定2021年將取消。

(時報資訊)