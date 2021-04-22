「跨境合單雙北2日達」服務如超出2天期限，將主動賠付20元人民幣物流紅包。（圖／吳泓勳攝）

繼去年「雙12」期間推出「台灣跨境包郵專區」之後，天貓淘寶海外22日宣布在官方物流服務朝向全球6城72小時達的策略目標下，將從4月26日起在台搶先推出「跨境合單雙北2日達」服務。天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟說明，只要是收件地址位於台北市、新北市的兩地消費者，在平台上購物後選擇「官方集運－空運快捷型」，物流模式，完成合單程序後的2個工作天內，就可快速收到下單購買的優質跨境商品。

此活動更祭出淘寶海外亞太市場中目前唯一的跨境「晚到必賠」承諾，只要不是因為消費者本身問題而導致超過2天運送未送達的話，天貓淘寶海外也將主動賠付消費者20元人民幣紅包，可作為下次消費的物流扣抵使用。

劉慧娟表示，目前已經引進涵蓋近千萬件商品的「台灣包郵專區」，進而大幅降低台灣消費者在平台的操作困擾。接下來則進一步推出從4月26日開始的「跨境合單雙北2日達」，將過去一般空運3到5天的物流處理時間再加速，帶來頂尖的跨境超速物流體驗。

但她也提醒由於物流方式屬於空運，購買物品上仍要注意必須符合台灣方面的空運允許規範，觀察大宗主要是服飾與配件等。

(旺報 )