日月潭又下雨了！潭底荒野大草原竟出現積水 民眾再度歡呼「天降甘霖」。(中時新聞網)

中南部下大雨了，昨日（27日）起受到午後熱對流發展，中部以北都有雨水進帳，根據中部水資局統計，日月潭和霧社水庫在31小時內進帳25萬噸水，甚至有民眾發現，原本枯燥的日月潭潭底，也從「草原」升級出現明顯積水，讓當地民眾再度歡呼「天降甘霖」。

日月潭久違下起大雨，近幾天受到午後熱對流發展，加上華南雲雨帶東移，中南部終於下起雨了。南投日月潭更是連日下起滂沱大雨，根據氣象局統計，光是在27日下午，1小時的累積雨量就達9.5毫米，統計凌晨到下午5點累計雨量，南投縣魚池鄉達22.5毫米，單日累積雨量居全國第2。

根據中區水資源局的統計，日月潭和霧社水庫，在31個小內灌進25萬噸雨水，連原先已乾枯見底如「荒野大草原」的日月潭潭底甚至出現多處積水，當地居民見狀更是興奮高喊，「再下多一點！」

氣象預報指出，今（28日）、明（29日）受到鋒面影響，中部以北有短暫陣雨至雷雨發生機率，北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。除了期待大雨再次報到，民眾更希望能像近期日月潭雨勢一樣，雨下對地方。

氣象預報指出，今明受到鋒面影響，中部以北有短暫陣雨至雷雨發生機率，北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

日月潭午後大雨噴發，南投人超嗨。（影／民眾提供）

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