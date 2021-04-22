行政院會今（22）日通過財政部擬具的「房屋稅條例」修正草案，將函請立法院審議。行政院長蘇貞昌表示，此次修正為防杜將房屋分割為小坪數規避稅負的不公平現象，並將公司排除在免稅適用範圍，請財政部積極與立院各黨團及社會各界溝通協調，早日完成修法。

蘇貞昌表示，行政院推動「健全房地產市場方案」，透過修法積極防止不當炒作房價及逃漏稅，目前已完成的法令修正，包括實價登錄2.0、房地合一稅2.0、防杜藉由公司或股權交易規避不動產稅負等。

蘇貞昌指出，此次房屋稅條例修正亦為整體方案的配套措施之一，主要為防杜藉由將房屋「化整為零」分割為小坪數，規避房屋稅負的不公平現象，並將公司排除在免稅適用範圍，特別針對避法牟利現象予以遏止。

財政部指出，此次擬具的「房屋稅條例」修正草案，明定適用住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅規定要件，修正排除公司等非自然人持有者適用，且自然人持有全國以3戶為限，自7月1日施行。同時，亦配合政府功能業務與組織調整，修正房屋稅徵收期間。

財政部表示，此次修正案為配合行政院會通過的「健全房地產市場方案」所定執行措施及推動期程辦理，經通盤考量審慎評估後提出，以維護租稅公平，後續將積極與立法院朝野各黨團溝通，盼能儘速完成修法。

(時報資訊)