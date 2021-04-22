澳洲聯邦政府21日以該國《對外關係法案》為由取消該國維多利亞省政府和中國簽訂的「一帶一路」有關協議。對此，中國外交部發言人汪文斌22日表示，澳洲此舉是開「歷史倒車」，使原本就面臨困難的中澳關係雪上加霜。中方已向澳方提出嚴正交涉，敦促澳方立即撤銷錯誤決定，否則中方必將堅決有力回擊。

汪文斌今天在外交部例行記者會上表示，「一帶一路」是國際經濟合作倡議，倡導透明、包容的理念。澳洲的維多利亞省決定和中方在「一帶一路」框架下開展合作，原本是互利共贏的好事。但澳洲政府無理否定相關協議，肆意破壞正常交流合作，嚴重損害兩國互信，中國強烈不滿和堅決反對。

汪文斌表示，中方已向澳方提出嚴正交涉，並保留進一步反應的權利。中方敦促澳方立即糾正錯誤，立即撤銷有關錯誤決定，不要在使原本就面臨困難的中澳關係繼續雪上加霜，否則，中方必將堅決有力地回應。

對於澳方有關《對外關係法案》「不針對特定國家」的說法，汪文斌表示，澳方最近審查了1000多項協議，最終決定撤銷4項，其中2項涉及中國，「不針對特定國家」的理由根本站不住腳。

汪文斌抨擊，澳洲「不符合澳安全利益和外交政策」的定義模糊不清，其政治操弄和無理行徑是在開歷史的倒車，將傷害兩國地方和企業合作的信心，也會使澳自身形象受損。

「澳方口口聲聲說希望和中國開展交流合作，卻說一套做一套，一而再再而三損害中澳關係」，汪文斌斥責，「此舉再次說明，澳方對發展中澳關係毫無誠意。」

(中時 )