印度新冠疫情形勢惡化，中國外交部發言人汪文斌26日就印度疫情形勢答問時說，中方一直高度關注印度疫情形勢發展，中方已第一時間表明願意幫助印度抗擊新一輪疫情，目前雙方正就此保持溝通。

汪文斌說，「如果印方提出具體的需求的話，中方將會提供力所能及的支持和幫助」。

印度新一輪疫情暴發，印度國內出現醫療物資緊缺等情況，中國駐印度使館發言人王小劍表示，中方對印度國內近期疫情形勢嚴峻表示誠摯慰問。

他說，中國政府和人民堅定支持印度政府和人民抗擊疫情，中方將鼓勵和指導中國企業積極配合，為印方採購各類所需防疫物資提供便利，向印方提供所需的支持和幫助。

中國外交部網站4月26日消息，中國、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉國6國外長應對新冠肺炎疫情視訊會議將於27日舉行，會議將由中國外交部長王毅主持。

6國外長將圍繞鞏固團結抗疫共識、深化抗疫務實合作、推動疫後經濟復甦等議題交換意見。

(旺報 )