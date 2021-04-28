「中國員警法學研究會」反恐與網路安全治理專委會常務副主任秦安28日在大陸《環球時報》撰文指出，日本27日出台了2021年版《外交藍皮書》，對大陸軍力、海洋活動以及涉港、涉疆等內政「表示關切」，核心目的還是渲染所謂的「中國威脅」，只不過變換了一些新的噱頭。在日本製造的「中國威脅」中，最近一個新的動向是加大力度渲染「中國網路威脅」，進而影響日本網民和一般民眾的對華態度。這背後，藏著日本方面企圖「一箭三雕」的算計。

秦安表示，日本內閣官房長官加藤勝信日前宣稱，發現大陸對日本進行網路攻擊。梳理日方的套路，幾乎都是熟悉的招數，與美國慣用的手法如出一轍。

其一，只講聳人聽聞的故事，就是拿不出證據。從日本方面提供的邏輯鏈來看，調查大陸青年男子的理由是其用假名租用伺服器，而這台伺服器又涉嫌被大陸軍方用來發動過網路攻擊。這是典型的「莫須有」案例，。

其二，處處假設、步步推測、事事質疑。這就恰如網路攻擊的「跳板機」，日本為了配合美國以所謂的「網路威脅」來抹黑大陸，上演了一次現實社會中針對大陸的「模擬網攻」，反正查無實據。

其三，同樣是翻出陳年舊帳。美國去年起訴4名解放軍現役軍官，就是翻出2017年的所謂舊帳。

秦安強調，事實上，大陸才是網路攻擊的最大受害者，根據大陸國家互聯網應急中心報告，僅今年2月，大陸境內就有83萬個IP位址對應的主機被8734個木馬或僵屍程式控制，其中70％來自境外。分析日本這樣做的目的，可謂「一箭三雕」，即抹黑大陸、忽悠美國、蠱惑民眾。

秦安指出，網路戰爭已成為中美對抗的最前線，尤其要看到，菅義偉在與拜登會晤之前叫囂和美國合作，用「威懾力量」介入台海。日本沒有核武器，那威懾力量是什麼呢？就是被稱為「資訊時代核武器」的網路輿論戰。對於這一點，已不是過去的「據說、推測、想像」，一定是強配合、常指責、無真相，這等同於日本開啟了攻擊大陸的「網路戰場」。

秦安透露，事實上，早在2019年，美國與日本、印度、澳洲等國家，就和台灣當局舉行了首次「網路攻防演習」，明確劍指大陸，聚焦金融系統。目標是對關鍵資訊基礎設施和經濟社會造成的持久性、混亂性毀癱攻擊。面對美日在網路空間的聯手，中方必須攻防兼備，打造更豐富多樣的應對手段。

(中時 )