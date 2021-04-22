台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，社會關注政府如何善後這起嚴重事故，以及台鐵將來該如何改革。國民黨立院黨團總召費鴻泰今天表示，他認為行政院長蘇貞昌應該要到立法院，針對太魯閣號事故後續處理進行專案報告，接受立委質詢。

交通部長林佳龍為了太魯閣號請辭下台，蘇貞昌任命原交通部次長王國材接任交通部長，而懸缺已久的台鐵局長一職，蘇揆也同意依照王國材的規劃，將由現任台鐵副局長杜微接任台鐵局長。

對於這項人事任命，費鴻泰透露，事實上杜微一直都是蘇貞昌屬意人選，只是當初林佳龍送來的人事案是另一份名單，所以蘇貞昌才遲遲沒同意，所以才會懸缺3個月之久。費認為王國材其實是會迎合蘇需求的人；他並分析，台鐵想調漲票價，被王國材第一時間否決，王應該不是會推動改革的人選。

費鴻泰認為，太魯閣號事故屬於重大且全民關注的事件，蘇揆有必要來立法院進行專案報告，向人民說明善後及相關改革；此外，費也提到行政院紓困振興特別條例將在6月期滿，行政院也拍板要延長至年底，並發函立法院要求同意，針對紓困延長，蘇貞昌也應該要來立院報告。

費鴻泰指出，周二國民黨團在程序委員會提案要求政院1個月內要對已執行的紓困預算提出報告，但遭民進黨團以人數優勢否決。政院來函要求同意展延，明天院會國民黨將要求由備查轉審查，至少要交付委員會審議。

費鴻泰說，國民黨也會提案要政院到立院專案報告，紓困特別條例與預算要展延使用期限，蘇貞昌也應該來立法院報告，說明預算執行情形以及有沒有遇到什麼困難。

(中時 )