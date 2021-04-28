台北市警察局松山分局遭黑衣人闖入毀損電腦，派出所原本稱案發時因為停電，所以監視器並沒錄影，後來北市警察局長陳嘉昌稱是遭人刪除，陳嘉昌今赴北市議會受訪表示，已向市府和警政署自行處分，「任何處分都可以接受」，他也再次強調背後沒有人或幫派施壓，單純是所長個人的行為。

陳嘉昌指出，平日要求員警依法執法，發生這件事心情相當沉痛，當初第一時間向他報告停電，這些話他也是持懷疑的態度，才要求把主機、電腦帶回科偵隊，把資料還原，這要耗費相當多的人力，但他堅持要這樣做，只有把事實澄情真相還原，才能處理。

北市議員王鴻薇指出，黑衣人如此囂張，警察有這種私了的心態，原來之前謊話連篇，包含督察組的同仁，在社群網站回復也是稱「電腦不慎被碰觸推倒」，後來講法又不同，分局長還拿了台電停電公告，結果發現是人為的消失，要大家如何接受，警察局長也沒有在第一時間出面。

陳嘉昌說，後來發現所長、副所長提供給分局長的資料不是正確的、有落差，所以開始後面的處置，包含移送，把10名鬧事者全部移送，所長、副所長因第一時間沒有依現行犯處理，資料被流失部分，也發現有諸疑點，涉嫌湮滅證據，也一併移送法辦，所長副所長調職、分局長自請處分。

陳嘉昌說，他身為台北市警察局長，要自請處分，但案子很明確，單純是所長、副所長，沒有施壓狀況，但媒體有懷疑，他已要求督察室務必要調查。

至於什麼樣的處分？陳嘉昌說，由上面做決定，他任何處分都可以接受；外傳開記者會當天，科偵隊就說監視器被格式化？陳嘉昌說，「沒有，格式化和資料刪除，是有意？還是疏失？ 會確認。」

(中時 )