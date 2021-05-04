台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁等人昨晚出席北市大安區臥龍義警中隊餐敘，席間有2名黑衣人衝到餐廳櫃檯潑灑上千隻蟑螂，引發關注，甚至被解讀是對警察挑釁。對此，現任員警石明謹認為，此事件看來像是營業場所的私人恩怨，但不管原因為何，畢竟很多警察在現場，警察對治安維護確實要檢討。

近期警紀事件頻傳，日前甫發生松山分局中崙派出所被黑衣人闖入損毀事件，讓警方顏面無光，昨晚雙北警察局長及多位議員出席大安區臥龍義警中隊餐敘，恰巧，該餐廳櫃台被黑衣人闖入潑灑上千隻蟑螂，不免被聯想是在向警察挑釁。

不過，石明謹認為，初步看來不太像是針對員警，比較是針對營業場所的私人恩怨，只不過很巧有員警在現場聚會，對治安形象有很大傷害，不管黑衣人犯案動機為何，畢竟當下有很多員警在場還敢鬧事，這是急迫要解決的事情。

石明謹說，他不覺得此事是對員警挑釁，如果要挑釁，應該直接丟在警察聚會的場所內，但既然有警察在場還有人膽大鬧市，警察方面對治安維護確實要檢討。

北市警餐敘 千隻蟑螂突襲內幕

(中時 )