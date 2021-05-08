8月公投大選在即，為因應網路號召集會活動趨勢，桃園市平鎮警分局舉辦機動保安警力檢測，特別加入網路聚眾示威遊行防暴演練，模擬不同意見之陣營，透過網路號召群眾叫囂對峙等各種狀況，結合指揮所作業與現場應變處置，務實辦理演練。

平鎮警分局長李建民表示，為因應網路社群號召集會活動趨勢，聚眾活動的陳情及訴求愈來愈多元化，警方也必須透過與時俱進，且不斷反覆的精進訓練，讓員警都能夠熟稔對非法集會遊行活動或聚眾滋事的處理程序及要領。

此次實施狀況推演，主要模擬公投選舉雙方陣營，因理念不同產生爭執，並透過網路號召支持者集結抗議，以檢測轄區警方對於聚眾活動可能產生突發狀況，是否能夠妥適應處，並考驗分局長在狀況推演時是否能夠指揮若定，下達果斷決心排除失序狀況。

李建民另表示，對於非法集會活動或集會滋事的處理程序與建制機動保安警力之編組、訓練及管理運用成效，警方將藉由不斷的演練檢討與精進，據以提升處理集會活動之應變能力，也讓民眾都能了解警方有堅定的決心及能力來維護轄內安寧與秩序。

(中時 )