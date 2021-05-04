台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁及多位民代昨出席義警餐敘，卻遭2名黑衣人鬧場，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂。「黑道幫派太囂張了吧！」新北市長侯友宜今受訪表示，黑道份子竟然用千隻蟑螂撒潑脅迫店家，造成治安混亂，這種事絕不允許，不管是在台北或新北發生，警察團隊應該團結在一起，全力打擊犯罪，壓制黑道氣焰。

台北市大安區臥龍義警中隊昨晚間舉辦餐會，陳嘉昌、黃宗仁以及多名北市議員參與，席間突然衝入2名身穿黑衣的年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳櫃檯潑灑上千隻蟑螂，蟑螂滿地亂竄，現場一團混亂，事後警方立即展開調查，不排除是餐廳與人結怨，現正追緝當中。

侯友宜表示，當下知道消息後有詢問黃宗仁，他提早離席前事情還未發生，但不管事情如何，黑道幫派如此囂張，全部警察一定要團結起來，面對挑戰公權力的份子，全力打擊絕不手軟，新北市絕對會對幫派全力壓制，囂張的態度絕對不允許在台灣治安被看到，也拜託警察一定要團結，狠狠地打擊犯罪，絕不手軟。

(中時 )