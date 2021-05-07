新北市長侯友宜上任後主打行動治理，7日晚間來到泰山與里長們面對面座談（戴上容攝）

新北市長侯友宜上任後主打行動治理，7日晚間來到泰山與里長們面對面座談，主要圍繞塭仔圳開發案，而會中里長們聚焦停車、交通議題以及地方環境問題，此外，所有里長共同提出「新五泰運動中心」應更名為「泰山運動中心」，教育局回應更名計畫預計6月中完成。

泰山區行動治理7日晚間6時許於泰山區公所登場，侯友宜率領各局處首長到場回應問題，立委洪孟楷、新北市議員陳明義、賴秋媚、宋明宗等人都到場關心，2小時的會議，里長們、市府人員全都熱烈反應地方問題。

「要翻轉國門要大家的幫忙！」侯友宜說，塭仔圳重畫案需要大家的幫忙，貴子坑溪目前做到不會臭，但他希望可以要做得更好，針對泰山停車空間不足，侯友宜指示，新泰塭仔圳重畫開發在即，城鄉局、地政局及交通局等相關局處，應依地方需求評估辦理，滿足市民停車需求。

立委洪孟楷說，泰山、五股交流道的交通問題，他將會請中央交通部協助解決，預計下周召開會勘。市議員賴秋媚則說，泰山各項經費好像很不足，機捷A5擬因經費不夠只做到一個手扶梯，請市府幫忙。

「泰山人的生活品質很差」大科里長黃金進提及2事，第一，柯厝坑附近業者有排放垃圾汙水情事，日照曝曬後惡臭難耐；環保局表示，針對該區域違反廢棄物清理法的業者，自3月至今已告發5件，除要求持續改善並加強周邊環境維護外，已專案列管加強該路段稽查頻率，並架設監視器掌握污染改善情況。

第二，過去泰山大科里很多違規工廠，有一陣子立法禁止設置工廠，沒想到近期水保法又開放，許多工廠造成許多汙染，但地方完全不知道可以設置工廠，竟然他質疑政府執法有問題；「該拆就拆！」侯友宜當場要求各局處強烈執法並要求環保局嚴格列管；農業局等局處都表示會注意土地使用狀況。

「我都代替市長被罵！」貴賢里長翁福德表示，輔大醫院急診室前的30米計畫道路應盡快開闢，紓解醫院周邊交通阻塞問題，地政局回應要4年才能完成，拜託地政局盡快完成，或是有替代方案；侯友宜當場指示地政局依法盡快完成；地政局也承諾將配合重畫工程優先處理。

民政局長柯慶忠表示，泰山區里長反映案件53件中已完成45件，執行率85％。未來泰山重大建設將陸續推動，如貴子坑溪景觀河廊營造、泰山汙水下水道系統汰換工程、五股交流道增設匝道工程及五股泰山輕軌等重要工程，市府與公所也會積極面對，共同為地方打拚。

(中時 )