可供租、售面積約48公頃的仁武產業園區，22日首度招商，並將在4月底公告第一波預登記，面積合計48,932坪，每坪每月租金粗估約140元，6月開始選商，獲得審本通過的廠商，今年12月就可以進場施工，與公共建設同步進行，未來的2個坵塊面積合計34,721坪，每坪售價預計從15萬元到17萬元。

高雄經發局22日下午舉辦仁武產業園區招商說明會，高雄市長陳其邁、經發局長廖泰翔，都親自到場招商，高雄市工業會理事長孫更成與多名企業主出席。

高雄市長陳其邁指出，仁武產業園區去年11月動土、今年4月22日招商，5月在台北還有一場說明會，6月就開始選商、12月就可以進場施工，公共建設也將同步進行，用最快的腳步跟時間賽跑，扮演企業最好的助攻角色。

高雄經發局長廖泰翔表示，仁武產業園區基地緊鄰國道10號，具有便捷的交通路網，快速連結高雄港及小港國際機場，未來將與高雄科學園區、楠梓科技產業園區、以及橋頭科學園區，形成廊帶群聚效益。

他說，高市府也將透過「投資高雄事務所」，提供單一窗口、專人專案服務，陪伴廠商從建廠一直到工廠正式運轉，歡迎航太科技、精密機械、高值金屬、電子、電腦製品等廠商，一起加入投資高雄隊。

廖泰翔指出，第一波預登記將以只供租用的台糖土地為主，租賃期間最長20年、期滿仍可申請續租，最快將於今年底到明年上旬陸續點交，廠房建蔽率60％、彈性容積210％，另若符合容積獎勵相關規定者，最高可達300％。

他表示，租金以台糖計價公式為主，高市府不加收任何包租代管行政費，目前初步估計，每坪每月租金約140元。

廖泰翔指出，除了出租之外，仁武產業園區也有土地可供出售，根據現行狀態估計，每坪售價介於15萬元到17萬元之間。

高雄經發局強調，因應台商回流、投資需求暴漲，仁武產業園區將採公共工程與廠商建廠同步進行，大幅縮短企業投資進駐期程，同時確定投資企業將由「投資高雄事務所」提供整合性服務，快速排除五缺等投資障礙，用最短時間讓投資順利落地。

(工商 )