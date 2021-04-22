台新藝術大獎編舞家周書毅近期和劇場人鄭志忠（阿忠）合作編舞，推出作品《阿忠與我》，兩名相差14歲的創作者，交換彼此的人生視野與歷練，重新看待世界。（陳長志攝影，阿忠與我提供）

台新藝術大獎編舞家周書毅近期和劇場人鄭志忠（阿忠）合作編舞，推出作品《阿忠與我》，兩名相差14歲的創作者，交換彼此的人生視野與歷練，重新看待世界。

在彩排現場，原本是編舞家的周書毅，聽著阿忠的指令跳舞，像是左腳靠上右肩，扭轉身軀，運用骨盆在地上爬行，而阿忠則是坐在輪椅上，繞行舞台，並對觀眾發出疑問：「你們在做什麼？」

阿忠投身劇場工作30年，自小因罹患小兒麻痺而行動不便，他在19歲那年聽了導演李國修演講後，受到啟發踏入劇場界，創立柳春春劇社，擔任編導，2005年也曾為樂生療養院的去留，撐著拐杖行走、在地上爬行，為樂生發聲。

阿忠表示，劇場可說是他與世界溝通的方式，這也是他第一次和專業舞者同台演出，「在身體的接收與給予之間，這種碰撞，可能性很大。」

發想這部作品的過程，阿忠坐著輪椅帶著周書毅在他平常活動的街上行走，周書毅表示，「有很多地方，行動自如的人覺得很方便、很好走，但對於輪椅族而言，實際上並不是那麼便利。」

《阿忠與我》融合了阿忠的生活故事，周書毅以舞者的身體，實踐阿忠的行動與生活方式。演出將於4月23日至25日，在台北國家戲劇院實驗劇場登場。

(中時 )