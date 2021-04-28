新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，被控與陸生周泓旭共謀，在台發展中共組織，涉嫌違反《國家安全法》，台北地院審理，今（28）日判5人無罪。庭後，王炳忠表示，對於無罪結果雖然不意外，但法官能抵抗無形壓力，還是讓他感到有點意外，也呼籲執政當局，別再用公權力打壓異己。

北院今宣判，除了王炳忠、林明正及多位辯護律師，還有其他關心本案的支持者也到庭聆判，當審判長宣告無罪，法庭內響起一陣歡呼，「謝謝法官」的聲音此起彼落，足見眾人內心的激動。

王炳忠庭後表示，本案從2017年12月19日他突然被查水表拉開序幕，到現在整整3週年，合議庭判他們統統無罪，讓他感到有點意外，也有點不意外。不意外的是，主張統一、追求理念，何罪之有？這個案子從一開始檢調立案起訴，就是不應該，他們依法當然無罪。

王炳忠說，檢察官在審理過程沒說太多話，沒有與他們具體交鋒，或有任何挑戰，在辯論終結時，調子卻拉得很高，具體求刑也很重，對法院來說仍是一種無形壓力，法官能抵抗壓力，根據法理、證據、公義判他們無罪，還是讓他有點小小的意外。

王炳忠並說，希望相關單位盡快解除他們的限制出境，也希望當局不要再利用司法、公權力，打壓有不同理念的人，耗損被告精力、限制被告權益；他們追求的是他們認為最好的道路，希望能夠和大陸早日政治談判、追求和平，達成和平統一的最終理念。

林明正則表示，現在心情非常激動，回想到被帶走當天，也是在法院大門面對一堆媒體，3年半時間過去，終於還給他們清白，內心除了感謝還是感謝，感謝法官明察秋毫，感謝律師團相信他、幫他打贏這場訴訟。林最後一度哽咽，特別感謝太太3年多來的支持鼓勵。

辯護律師林麗玲說，這是司法史上非常重要的一頁，感謝法官不辭辛苦調查證據，呼籲檢察官尊重法官見解，不要上訴；辯護律師魏憶龍則說，這個判決代表中華民國司法正在進步中，也是在國安法實施後，首次有這麼多位律師共同參與的國安法案件，感謝法官的道德勇氣，做出正當且具歷史性的決定。

侯漢廷有事無法到庭，他透過辯護律師表示高興，這個案子是他有生以來第一次被告，被指意圖危害國家安全及社會安定，是他千千萬萬不能接受的，希望類似案件不要再在中華民國司法上再次出現。

(中時 )