嘉義市政府今22日舉辦110年模範勞工表揚大會，方裕元（右三）入選全國模範勞工。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府今22日舉辦110年模範勞工表揚大會，56位來自各行各業的無名英雄獲獎。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今逐一頒獎給每位模範勞工，稱讚勞工是嘉義市珍貴資產。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府今22日舉辦110年模範勞工表揚大會，56位來自各行各業的無名英雄獲獎，其中屢獲國際競賽大獎的主廚張晉華，秉持30多年努力和擔任義廚協助獨居失能老人理念，獲模範勞工殊榮肯定。

擔任廚師30多年，由廚師工會推薦的張晉華，為嘉義市金牌川菜餐廳主廚，曾獲德國烹飪奧林匹克大賽蔬果雕「金牌獎」、台北中華美食展「銅牌獎」、稻香料理烹飪大賽「冠軍」等多項大獎，是名符其實的嘉義之光。

張晉華回憶，1997年參加嘉義市衛生局舉辦的烹飪比賽脫穎而出，確定從事餐飲業，歷經各種努力，參與多項競賽，就是因為他堅持「做就要做到最好」理念，直言身為一個廚師，就是要把專業呈現給客人，除感謝師傅教會他基本功夫及做人處事的道理，現在他也利用休假幫助弱勢團體並擔任義廚，希望透過奉獻，讓弱勢團體吃起來也有幸福感。

任職於騰力門控（股）公司的方裕元，因年幼喪母，父親獨自扶養8個老小，培養出他堅毅努力的性格，在公司服務29年間，屢獲多次嘉獎表揚，甚至曾遠至菲律賓廠支援，也協助公司獲得多項專利認證，能力備受肯定。

優異表現讓方裕元當選嘉義市108年模範勞工，多年來更倡議並參與嘉義腦麻協會、嘉義家扶中心與華山基金會的義賣，樂捐長達10多年，今年獲選全國模範勞工，可謂是實至名歸。

今嘉義市長黃敏惠今逐一頒獎給每位模範勞工，稱讚勞工是嘉義市珍貴資產，同時感謝這些辛苦的無名英雄堅守崗位、犧牲奉獻，除向他們致上最高敬意，也說透過攜手合作，讓勞資雙方更加和諧，「這是美好的台灣，更是共好的嘉義」，期望大家共同努力，讓嘉義市更好。

(中時 )