三箱裝有18萬劑牛結節疹疫苗，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機於今晚運抵桃園機場。（陳麒全攝）

三箱裝有18萬劑牛結節疹疫苗，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機於今晚運抵桃園機場。（陳麒全攝）

三箱裝有18萬劑牛結節疹疫苗，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機於今晚運抵桃園機場。（陳麒全攝）

林口牧場日前爆發牛結節疹疫情，已先行撲殺8頭牛，並緊急施打疫苗，同時向國外疫苗銀行簽約採購的18萬劑牛結節疹疫苗，21日搭乘阿聯酋航空班機，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機來台，在22日晚間20時20分許抵達桃園國際機場；23日將由中部、南部、東部及澎湖動物防疫機關提領所需疫苗，讓全台16萬頭牛隻全面施打。

(中時 )