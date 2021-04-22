18萬劑牛結節疹疫苗 今晚抵台 21:392021/04/22 中時 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三箱裝有18萬劑牛結節疹疫苗，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機於今晚運抵桃園機場。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三箱裝有18萬劑牛結節疹疫苗，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機於今晚運抵桃園機場。（陳麒全攝） 三箱裝有18萬劑牛結節疹疫苗，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機於今晚運抵桃園機場。（陳麒全攝） 三箱裝有18萬劑牛結節疹疫苗，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機於今晚運抵桃園機場。（陳麒全攝） 林口牧場日前爆發牛結節疹疫情，已先行撲殺8頭牛，並緊急施打疫苗，同時向國外疫苗銀行簽約採購的18萬劑牛結節疹疫苗，21日搭乘阿聯酋航空班機，自南非約翰尼斯堡出發，經杜拜轉機來台，在22日晚間20時20分許抵達桃園國際機場；23日將由中部、南部、東部及澎湖動物防疫機關提領所需疫苗，讓全台16萬頭牛隻全面施打。 大陸放寬限制 施打美製疫苗可入境 基隆自費疫苗搶打 逾半外地人 (中時 ) #牛結節疹 #施打 #萬劑 #疫苗 #抵台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投仁愛鄉長吳文忠涉收賄800萬 一審判18年6月 12:392021/04/22 社會 自費疫苗開打 聖母醫院湧入上百民眾搶打疫苗 17:152021/04/22 生活 產學喊GDP拚上5 大老憂缺料 04:102021/04/22 財經焦點 網飛Q2恐史上最差 股暴跌 04:102021/04/22 全球財經 台英貿易持續成長 風電投資增加 16:112021/04/22 財經 8周內須2針 大陸已施打2億劑疫苗 04:102021/04/22 產業財經 《航運股》長榮航今年業績貨運扛 三新貨機提前Q4報到 16:322021/04/22 財經 中經院：台今年經濟成長率 10年最佳 04:102021/04/22 財經要聞 《熱門族群》航海王KO股王 長榮市值超車大立光 10:182021/04/22 財經 運動鞋廢料製 環保餐具帶著走 04:102021/04/22 時尚消費 北海岸第一劑 台大醫院金山分院疫苗施打 16:472021/04/22 生活 生活熱門新聞 舒力基外圍水氣移入 5縣市晚上準備迎降雨 - 生活 尪上午登記下午就落跑 24歲女月領7千買奶粉養女：餓了就喝水 - 生活 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 華南雲雨區周末到！水庫能否解渴 氣象局回5字 - 生活 如果新北停水 這個3區最可能受影響 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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