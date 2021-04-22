美國總統拜登主導召開的線上全球氣候峰會，在22號「世界地球日」登場，拜登除宣示美國2030年前減碳50％以上，2035年前實現發電淨零碳排，也將施壓其他國家加碼減碳對付氣候變遷。

台北時間周四晚間8時揭幕的全球氣候峰會為期2天，採視訊方式進行，40國領袖共襄盛舉，近來與美國關係緊張的中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁也確定與會。

拜登趁此全球商討如何積極減少碳排放的場合，宣布美國的減碳新目標，務使2030年排碳量，較2005年減少50％到52％。

拜登政府新設的減碳幅度，幾乎是前總統歐巴馬主政時期的2倍，歐巴馬要求2025年前的排碳量，須比2005年少26％至28％。蘋果、嬌生、沃爾瑪等美國企業巨頭，都為50％減碳目標背書。

拜登周四在峰會上指出：「這是具決定性的10年，我們必須下定決心避免氣候危機帶來的最糟後果。」

根據氣候行動追蹤組織（Climate Action Tracker）分析，美國若要在2050年前實現碳中和，未來10年須減碳57％到63％。

拜登的減碳努力也包括制定乾淨電力標準（Clean Electricity Standard），務求2035年前達成發電淨零碳排，提升建築的能源效率，減少運輸部門的碳排放。

美國財長葉倫周三在國際金融協會（IIF）演說時即透露，拜登總統擘劃雄心勃勃的抗暖化策略，要讓美國轉型為淨零碳排的經濟體，動員整個政府部門達成此目標。

不過這幾十年來，美國氣候政策隨著政權更迭常出現一百八十度大轉變，多國領導人因而對拜登的氣候承諾持質疑態度。像小布希時期拒認1997年的《京都議定書》，川普總統退出歐巴馬主導於2015年締結的《巴黎氣候協定》。

全球最大二氧化碳排放國中國及眾多開發中國家，長期以來對於歐美要求他們在對抗氣候變遷上有更積極的作為，多半持抗拒態度，指控富國這數十年來工業化過程中，毫無節制排放溫室氣體才是禍首。

(工商 )