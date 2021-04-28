美國總統拜登的經濟和外交政策備受矚目，美國聯準會主席鮑爾的一言一行，更是受到全球投資人關注。鮑爾四月八日在回覆共和黨參議員史考特（Rick Scott）的信件中表示，美國既不謀求通膨大幅超過二％，也不希望通膨長期超過二％，被外界解讀聯準會打算更清晰地界定物價的上限。

鮑爾進一步表示，如果有事實證明在「實現就業」與「通膨目標」方面進展加快，不排除加速調整政策立場（指量化寬鬆政策）的可能性。由此可見，鮑爾也認為美國經濟復甦的力道，確實推高了某些物品的價格，導致美國經濟暫時出現「有點高」的通膨現象。

有趣的是，國際貨幣基金組織前全球副總裁朱民四月十九日也表示，拜登政府的經濟刺激政策可能引發世界性通膨，大陸雖然有政策應對的空間，但仍需保持警惕。大陸人民銀行前行長周小川則說，克服新冠肺炎全球疫情，最明顯的代價或許就是通膨，顯示中美兩國都已注意到通膨蠢蠢欲動。

我曾親眼目睹亞洲金融風暴，深諳放任通膨不管的後果，為克服全球疫情威脅，包括美國在內的不少國家，都「拚命印鈔票」救市，造成通膨只是時間的問題。

然而，這次全球通膨與歷史上前幾次有些不同。除了貨幣發行量太多，錢變得不值錢，導致物價快速上升。另方面，機器人和ＡＩ人工智慧科技發展很快，讓生產成本不斷降低，只是科技協助降低生產成本終有極限，一旦生產成本降低的「推力」，比不上印鈔票的「拉力」，通膨終究要浮現。

拚命印鈔票的美國事實上心知肚明，所以拜登才會研擬加稅，設法加重生產成本，避免通膨加劇，但加稅並非小事，生產成本與貨幣供給如何保持平衡，需要大智慧。

更要提高警覺的是，當經濟好轉訊號不斷出現，股市、不動產市場前景被看好，企業是否會將資本挪移到炒股票、炒房地產，希望靠投機更快速累積財富。不過，股票與房地產相較企業生產力而言，只是帳面上的價值增加，當然無法提升國內生產毛額，就可能吹出「泡沫經濟」。

表面上看，企業拿錢投資，除了要調頭寸，還得負擔風險，炒房或炒股的風險似乎反而沒有那麼高，但其實難以預料潛藏的風險。因此，政府不能只以股市高低論斷經濟的好壞，更應密切注意企業資本的不當挪用，畢竟當年日本經濟就是這樣泡沫化的，景氣多年好不起來，古人不也提醒我們要「居高思危」嗎？

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)