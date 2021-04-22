台灣何時不用再戴口罩？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，疫苗打到一定程度就會放寬，相信台灣解封的時機也會很快。入口網站《Yahoo奇摩》就對「陳時中說疫苗打到一定程度就不用戴口罩，你會不會因此去打？」等議題進行網路民調，調查發現，有61.2%的網友表示「不會打」。

據外媒《路透社》報導，以色列因已有8成人口施打疫苗，自4月18號起不再強制戴口罩，但室內公共場所仍需戴口罩。陳時中21日被問及此事回應，就台灣目前的狀況，還是建議要戴口罩，等到台灣的疫苗打到一定程度的時候也會放寬。

對於是否要再戴口罩一事，入口網站《Yahoo奇摩》22日就對此發起網路投票民調，以「陳時中說疫苗打到一定程度就不用戴口罩，你會不會因此去打？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月22日至27日，截至22日22時30分為止，共有4千多名網友投票，列出5個選項，表示「一定不會」，比例佔33.2%、「應該不會」佔28.0%，共有61.2%的網友傾向「不會打」。「應該會」佔29.2%、「一定會」佔6.3%，「不知道/沒意見」3.3%。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

此外，調查也詢問「你期待口罩令何時能夠解封？」，目前結果顯示，「今年第三季」佔12.7%、「今年第四季」佔9.7%、「明年第一季」佔9.8%、「明年第二季」佔5.7%、「明年下半年以後」佔39.6%、「不知道/沒意見」佔22.5%。

(中時新聞網)